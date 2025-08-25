سخيفة.. أول تعليق من نونو سانتو بشأن شائعات رحيله عن نوتنجهام

نفى نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نوتنجهام فورست، التكهنات التي تُفيد بأنه يفكر في الرحيل عن النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفًا إياها بـ"السخيفة" بعد تعادل فريقه 1-1 مع كريستال بالاس.

وعزز نونو تكهنات الرحيل يوم الجمعة عندما كشف عن تدهور علاقته بمالك فورست، إيفانجيلوس ماريناكيس، قائلاً إنها لم تعد مبنية على الثقة.

في الموسم الماضي، قلل فورست من أهمية نقاش حاد دار بينهما بعد دخول ماريناكيس إلى الملعب للتحدث مع المدرب البرتغالي في نهاية إحدى المباريات.

وقال نونو للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه مغادرة النادي: "هذا كلام فارغ. سخيف. هذا الكلام سخيف".

عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من بقائه مع فورست بنهاية فترة الانتقالات الصيفية، قال: “لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن ما أعرفه هو أنني أعمل وأحاول القيام بعملي على أكمل وجه، بالطبع، يجب حل الوضع، ونحن أشخاص مسؤولون. يمكننا إجراء حوار جاد لخلق منصة جيدة لما هو أهم، الفريق”.

واختتم: “سنجري هذا الحوار، يجب علينا ذلك، نحتاج إلى إجراء هذا الحوار، وسنجريه، هذا ما أعتقد أنه أهم من أي شيء آخر”.

يحتل فورست المركز الرابع في الدوري بعد حصده أربع نقاط من أول مباراتين. سيواجه في مباراته المقبلة وست هام يونايتد.