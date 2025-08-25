اللجنة الأولمبية تنظم سيمنار توعوي لمجابهة المنشطات

فتحت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة، أبوابها لتنظيم سيمنار توعوي، اعتبارا من اليوم حول علاج واحدة من أهم قضايا الساعة، وهي مكافحة المنشطات وتعظيم التغذية الرياضية المثالية، في إطار منحة التضامن الأولمبي، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

حضر الفعاليات اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مجدي الصباغ استشاري الطب الرياضي، إلى جانب عدد من اللاعبين والمدربين، بالقاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية.

تضمن السيمنار مجموعة من المحاضرات التوعوية، حيث قدمت إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، محاضرة بعنوان «نظرة عامة عن المنشطات وقواعد انتهاك لوائح مكافحة المنشطات»، كما ألقى الدكتور كريم صلاح، مدير إدارة التعليم بالمنظمة، محاضرة بعنوان «قائمة المواد المحظورة وبرنامج ADEL التعليمي» الموجه للرياضيين والمدربين.

أكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التزامها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم رياضة نظيفة خالية من المنشطات، مع الاستمرار في تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات الرياضية.

وأعلنت المنظمة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة في التغذية الرياضية، يوم السبت المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تحت عنوان «التغذية السليمة وبدائل استخدام المكملات الغذائية»، ويقدمها الدكتور مصطفى حسن، أخصائي تغذية الرياضيين المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص اللجنة الأولمبية المصرية على رفع مستوى الوعي والتثقيف بين اللاعبين والمدربين، حفاظًا على صحة وسلامة الأبطال المصريين، ودعمهم بالمعرفة اللازمة من أجل تحقيق إنجازات رياضية مشرفة على المستويات الإقليمية والدولية.

وقد لاقت هذه الخطوة قبولا كبيرا من الأسرة الرياضية، مع شعور الجميع بأن اللجنة الأولمبية بتشكيلها الجديد صارت ملكا للجميع، وأنها حريصة على علاج السلبيات وتذليل العقبات فى مواجهة التحديات الكبري، لخلق أجواء إيجابية لصناعة الابطال والبطلات.