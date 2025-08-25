قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة الأولمبية تنظم سيمنار توعوي لمجابهة المنشطات

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
كريم عاطف

فتحت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة، أبوابها لتنظيم سيمنار توعوي، اعتبارا من اليوم حول علاج واحدة من أهم قضايا الساعة، وهي مكافحة المنشطات وتعظيم التغذية الرياضية المثالية، في إطار منحة التضامن الأولمبي، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

حضر الفعاليات اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مجدي الصباغ استشاري الطب الرياضي، إلى جانب عدد من اللاعبين والمدربين، بالقاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية.

تضمن السيمنار مجموعة من المحاضرات التوعوية، حيث قدمت إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، محاضرة بعنوان «نظرة عامة عن المنشطات وقواعد انتهاك لوائح مكافحة المنشطات»، كما ألقى الدكتور كريم صلاح، مدير إدارة التعليم بالمنظمة، محاضرة بعنوان «قائمة المواد المحظورة وبرنامج ADEL التعليمي» الموجه للرياضيين والمدربين.

أكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التزامها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم رياضة نظيفة خالية من المنشطات، مع الاستمرار في تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات الرياضية.

وأعلنت المنظمة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة في التغذية الرياضية، يوم السبت المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تحت عنوان «التغذية السليمة وبدائل استخدام المكملات الغذائية»، ويقدمها الدكتور مصطفى حسن، أخصائي تغذية الرياضيين المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص اللجنة الأولمبية المصرية على رفع مستوى الوعي والتثقيف بين اللاعبين والمدربين، حفاظًا على صحة وسلامة الأبطال المصريين، ودعمهم بالمعرفة اللازمة من أجل تحقيق إنجازات رياضية مشرفة على المستويات الإقليمية والدولية.

وقد لاقت هذه الخطوة قبولا كبيرا من الأسرة الرياضية، مع شعور الجميع بأن اللجنة الأولمبية بتشكيلها الجديد صارت ملكا للجميع، وأنها حريصة على علاج السلبيات وتذليل العقبات فى مواجهة التحديات الكبري، لخلق أجواء إيجابية لصناعة الابطال والبطلات.

اللجنة الأولمبية ياسر إدريس مكافحة المنشطات وتعظيم التغذية الرياضية مكافحة المنشطات وزارة الشباب والرياضة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

نقابة الصحفيين

البلشي: إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي من النيابة

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام|صور

بالصور

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد