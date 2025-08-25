أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مواصلة تألقه أمام نيوكاسل، عندما يحل فريقه ضيفاً على الماكابيس، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل ثاني أهدافه في الموسم الجديد والمنافسة مبكرا على لقب الحذاء الذهبي.

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل

شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

سجل الدولي المصري تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك ضد نادٍ في تاريخ المسابقة.

سجل صلاح (أربعة) وصنع (سبعة) 11 من آخر 15 هدفًا للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل.

