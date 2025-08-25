مدرب الأسماعيلي: صادفنا سوء حظ في المباريات الماضية.. والفوز على الطلائع ليس وليد الصدفة

تحدث عبد الله الشحات المدرب العام لنادي الإسماعيلي عن فوز الدراويش بالأمس على طلائع الجيش بهدف دون رد في الدوري الممتاز



وقال الشحات في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: الحمدلله كنا نحتاج إلى الفوز من اجل اكتساب الثقة للاعبين وصادفنا سوء حظ في المباريات الماضية ولدينا لاعبين صغار في السن وليس لديهم خبرات كافية في الدوري الممتاز



وأضاف: ميلود حمدي يتحدث مع اللاعبين من أجل ضرورة اكتساب الخبرات والحمد لله على الفوز واللاعبين قدموا ما لديهم امام طلائع الجيش



واختتم: أطالب قدامى الاسماعيلي بمساندة النادي لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق