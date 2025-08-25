أحمد السيد: بيراميدز لن ينافس على الدوري هذا الموسم

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن فريق بيراميدز بدايته في الدوري الممتاز هذا الموسم توحي بأنه سيكون خارج المنافسة على اللقب.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بيراميدز بدايته في الدوري غير جيدة، وأشعر أن لاعبي بيراميدز داخلين الدوري بحالة من “التشبع” بسبب الفوز بدوري أبطال إفريقيا

وأضاف: المنافسة هذا الموسم ستكون بين الأهلي والزمالك فقط، والبداية السيئة لبيراميدز توحي أن المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك.

وتابع: البرازيلي خوان ألفينا لاعب مميز وصاحب قرار ولديه ثقة في نفسه وإمكانياته ستمثل إضافة قوية للزمالك، وأداء الزمالك حتى الآن في الدوري الممتاز جيد للغاية.