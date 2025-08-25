سلاح مهم للزمالك .. ميدو يعلق على الظهور الإعلامي لشيكابالا مع إبراهيم فايق

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على ظهور شيكابالا نجم الزمالك السابق في برنامج إبراهيم فايق.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة اكس: “بالراحة يا جماعة على شيكابالا ‬⁩الراجل صحيح غلط في شوية كلام ولكن شيكا عمره ما يقصد يعمل حاجة تأذي ⁧الزمالك”.

وتابع: “وماتنسوش أن لسه خبراته قليلة في الظهور الإعلامي وشغل الهوا بيبقى صعب في البدايات، حقكم توجهوله النصيحة وحقكم تعاتبوه بس بالراحة على ولادنا”.

وأكمل: “بلاش قسوة وان شاء الله شيكا هيبقى سلاح مهم للزمالك في الإعلام في المستقبل، كل التوفيق لشيكا ابن الزمالك المخلص في حلقاته القادمة حتى لو كان مع ⁧‫إبراهيم فايق”.