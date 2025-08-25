نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن ينافس على الدوري هذا الموسم

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن بيراميدز بدايته في الدوري الممتاز هذا الموسم توحي بأنه سيكون خارج المنافسة عن اللقب. .

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بيراميدز بدايته في الدوري غير جيدة، وأشعر أن لاعبي بيراميدز داخلين الدوري بحالة من “التشبع” بسبب الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: المنافسة هذا الموسم ستكون بين الأهلي والزمالك فقط، والبداية السيئة لبيراميدز توحي أن المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك.

وتابع: ألفينا لاعب مميز وصاحب قرار ولديه ثقة في نفسه وإمكانياته ستمثل إضافة قوية للزمالك، وأداء الزمالك حتى الآن في الدوري الممتاز جيدا للغاية.