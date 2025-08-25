استدعاء المحترف عمر فودة لمعسكر منتخب مصر 2009 استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية

دخل منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة مدربه حسين عبداللطيف في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بـ 6 أكتوبر في إطار الاستعداد لخوض تصفيات شمال إفريقيا أوائل نوفمبر المقبل المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا تحت 17 عامًا 2026 .

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر مواليد 2009 حتى 7 سبتمبر المقبل ، ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبداللطيف إلى تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر خاصة مع اقتراب خوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .

وشهدت قائمة معسكر منتخب مصر 2009 الحالي ، تواجد عمر محمد فودة نجم النصر الإماراتي والذي نجح في لفت كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع فريقه في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها ويتم تصعيده بشكل مستمر للمشاركة مع الفرق الأكبر منه سنا بناديه النصر في ظل إجادته وتميزه في مركز لاعب الوسط بجانب إجادته اللعب في مركز قلب الدفاع ، بالإضافة إلى متابعته خلال تواجده ضمن معسكر اللاعبي المحترفين الذي أقيم في مصر قبل عدة أشهر قليلة .



كما شهد معسكر منتخب مصر 2009 ، تواجد آدم أحمد محروس الجناح المميز لفريق الوصل الإماراتي والذي تم متابعته أيضا بشكل دقيق طوال الأشهر الماضية بجانب تواجد عدد آخر من اللاعبين المحترفين بالمعسكر.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب 2009 حسين عبد اللطيف مديرا فنيا وعبد الستار صبرى مدربا عاما وكريم أيمن مدربا مساعدا وأمير عبد الحميد مدربا لحراسة المرمى وشادى الشريف مديرا إداريا وشادى الجيلانى محلل أداء والدكتور محمد زايد أخصائى علاج طبيعى وهانى درويش مدلكا، ووجيه حسن عامل مهمات.