مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
رياضة

ناشئات مصر للكرة الطائرة يحققن الفوز على الجزائر في بطولة إفريقيا بتونس

عبدالله هشام

واصل منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 16 عامًا عروضه القوية في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا بتونس، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الجزائري بنتيجة (3-0)، ليحصد الانتصار الثاني على التوالي في مشواره بالبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-17، 25-19، 25-14).

ويؤكد هذا الفوز عزيمة ناشئات مصر على المنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري وإضافة إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية.

وافتتح منتخبا مصر للكرة الطائرة تحت 16 عامًا (بنين وبنات) مشوارهما في بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في تونس خلال الفترة من 22 حتى 31 أغسطس الجاري، بانتصارين مهمين عززا من حظوظهما في المنافسة على اللقب القاري.

ففي منافسات الناشئين، حقق "شباب الفراعنة" فوزًا مثيرًا على منتخب الجزائر بنتيجة (3-2) بعد لقاء ماراثوني قوي، أظهر خلاله اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا على حسم المباراة لصالحهم.

أما ناشئات مصر، فقد استهللن مشوار البطولة بانتصار مستحق على منتخب مدغشقر بنتيجة (3-0)، بعد أداء مميز كشف عن تفوق فني وبدني واضح منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، ليؤكدن جاهزيتهن للمنافسة بقوة على اللقب.

وتمنح هذه الانطلاقة القوية المنتخبات المصرية دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بثقة نحو منصات التتويج، في ظل دعم الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورغبته في الحفاظ على الريادة الإفريقية وصناعة جيل جديد من الأبطال.

البعثة المصرية برئاسة:

الإعلامية منى عبد الكريم – أمين صندوق الاتحاد.


الجهاز الفني للناشئين:

محمد اللقاني: مدير فني

محمد بخيت: مدرب عام

إبراهيم محمد: محلل تقني

مصطفى يسري: أخصائي إصابات وتأهيل

محمد أحمد دسوقي: حكم مرافق


قائمة اللاعبين:
سيف الدين أحمد – عمر وائل – عمر رضا – سليم محمد – محمد رامي – زياد محمد – محمد يوسف – يوسف سامح – حسن خالد – ياسين تاج الدين – علي أحمد – عمر أحمد.

الجهاز الفني للناشئات:

تهاني طوسون: مديرة فنية

نشأت طلعت: مدرب عام

عمرو ربيع: محلل تقني

د. أشرقت ناصر: أخصائية علاج طبيعي

مروة محمود حسني: حكم مرافق


قائمة اللاعبات:
فاطيما أحمد – فاطمة شوشة – رودينا محمد – كارلا أيمن – لمار أسامة – ريناد أحمد – ريناد وائل – جود عماد الدين – تالية العوضي – إيلاف محمد – لينة محمد – كرمة عبد المنعم.

وتتولى أماني رشيد مهمة المسؤول الإداري للبعثة.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئات كرة الطائرة منتخب الطائرة منتخب مصر لكرة الطائرة

