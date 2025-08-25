مجمع حمام السباحة الجديد بفرع زايد يستقبل أعضاء الأهلي نهاية الأسبوع

كشف المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن بعض التفاصيل الخاصة بمجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد، الذي يضم منطقة ألعاب مائية، وحمام سباحة يخدم الأعضاء والفرق الرياضية، وتم تزويده بأحدث الأساليب العلمية والإنشائية، بالإضافة إلى استغلال المساحة تحت الحمام بإنشاء 8 غرف خلع ملابس للأعضاء والفرق الرياضية، و«جيم» للرجال، وآخر للسيدات بكافة مشتملاتها.. فضلًا عن وجود عيادة طبية، وتفاصيل عديدة تدعو للفخر، خاصة وأن مجلس الإدارة وفر كل عناصر النجاح لهذا المشروع.

أما بخصوص موعد الافتتاح فقال إن حمام السباحة جاهز تمامًا، ويبدأ التشغيل واستقبال الأعضاء نهاية الأسبوع الجاري، للاستمتاع بكل ما جاء فيه من مزايا.

ويخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو ، مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بغزل المحلة، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث يفتقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لـ9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد سيحا، أحمد عبد القادر، محمد عبد الله بقرار فني من الجهاز الفني، بجانب محمد هاني الموقوف، فيما يواصل الثنائي مروان عطية (بعد خضوعه لجراحة الفتق) وياسر إبراهيم (المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى) الابتعاد عن المشاركة.