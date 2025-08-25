شركة الأهلي لكرة القدم تتخذ إجراءاتها حيال انتهاك حقوق النادي التجارية

قررت شركة الأهلي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الأشخاص الذين قاموا بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، نتيجة قيامهم «بالتحايل» لاستخدام اسم النادي في إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الكويت.. وكلف مجلس إدارة الشركة الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الأمر، للحفاظ على حقوق الأهلي، وعدم تكراره مرة أخرى.

على جانب أخر .. يخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو ، مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بغزل المحلة، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث يفتقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لـ9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد سيحا، أحمد عبد القادر، محمد عبد الله بقرار فني من الجهاز الفني، بجانب محمد هاني الموقوف، فيما يواصل الثنائي مروان عطية (بعد خضوعه لجراحة الفتق) وياسر إبراهيم (المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى) الابتعاد عن المشاركة.