شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، غيابات الاهلي المتوقعة عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه على إذاعة : إمام عاشور، ياسين مرعي، محمد شكري، مروان عطية وياسر إبراهيم، لن يتمكنوا من اللحاق بالمباراة بسبب الإصابات .

وأضاف: هناك احتمالية لوجود إمام عاشور على دكة البدلاء، لكن فرص مشاركته في اللقاء من البداية تبدو مستحيلة حتى الآن، في ظل عدم اكتمال جاهزيته الطبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.