شوبير عن نجله: مصطفى شوبير أساسيا و ليس حارسا واعدا

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن نجله ،مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي، بعدما شارك أساسيًا في المباراتين الماضيتين في الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: أشعر بالحرج عند الحديث عن هذا الأمر لأن مصطفى ابني، لكن خلينا ننسى أنه يحمل اسم شوبير. في النهاية هو حارس جيد يبلغ 25 عامًا، ومن حقه الدخول في المنافسة، وهذا طبيعي، خاصة أنه يلعب إلى جانب اسم كبير مثل محمد الشناوي.

و تابع: التنافس يصب في مصلحة الأهلي ومنتخب مصر، والقرار النهائي يعود للمدير الفني للأهلي ومدرب المنتخب حسام حسن".

وأضاف: ارتكاب مصطفى لبعض الأخطاء أمر طبيعي، لكن وصفه بالحارس الواعد لم يعد صحيحًا، فهذا اللقب يطلق علي عمر 18 أو 19 عامًا، أما الآن فهو أحد اللاعبين الأساسيين.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.