بلاش الصيت ولا الغنى.. شوبير ينتقد الزمالك بسبب هذا اللاعب

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لمسؤولي نادي الزمالك بسبب صفقة المهاجم الفلسطيني عمر فرج الذي ضمه الفريق الأبيض في العام الماضي ولكنه لم يترك أي بصمة مع الفريق وبعيد تماما عن المشاركة حاليًا.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "الفلسطيني عمر فرج بيدرب لوحده في الزمالك لغاية ما يشوفوا له عرض للتسويق".

تابع أحمد شوبير: "قصة إنك تجري على لاعيب لمجرد إن ده بيكلم عليه مرفوضة، اه كلهم لاعيبة كويسين بس ممكن ينجح في حتة وحتة لأ، فبلاش موضوع الصيت ولا الغنى يعني شوف ودقق واختار عشان في النهاية الصفقات يكتب لها النجاح".

وختم شوبير: "وسام أبوعلي لما الأهلي جابه محدش كان يعرفه بس لما لعب الكل شاف إنه حاجة محترمة وحاجة رائعة ويستاهل إنه يكون موجود في الفريق".