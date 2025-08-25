شوبير ساخرا من الدوري: بأمارة إيه أتفرج على 270 دقيقة علشان جول واحد

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على ندرة الأهداف في الدوري المصري ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : بأمارة إيه أتفرج علي 270 دقيقة على جول واحد!''.

علي الجانب الاخر يستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.

واستبعد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلى 9 لاعبين من قائمة فريقه ، التى تستعد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين، على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى كل من: محمد سيحا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله لأسباب فنية ومحمد هانى بسبب الإيقاف، ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كلا من: ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستقبل ملعب «المحلة» معقل أرجنتين مصر، مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.