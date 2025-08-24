قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد شوبير يصدم جماهير الزمالك بسبب أرض فرع 6 أكتوبر

إسلام مقلد

أطلق الإعلامي أحمد شوبير تصريحات قوية بشأن أزمة نادي الزمالك في أرض السادس من أكتوبر، التي تم سحبها من وزارة الإسكان بعد تأخر النادي في تنفيذ المشروع المخصص لها.

تفنيد الشائعات حول المشروع

وخلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أوضح أن ما يتم تداوله حول نية الزمالك إنشاء "كومبوند" سكني على الأرض لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن المشروع استثماري بحت يستهدف إنشاء نادٍ ضخم لخدمة الأعضاء، وهو ما أثار في البداية حالة من الارتياح بين جماهير القلعة البيضاء.

دعوة لعقد مؤتمر صحفي

وطالب شوبير مجلس إدارة الزمالك بضرورة مواجهة الجماهير بعقد مؤتمر صحفي رسمي، يعلن خلاله تفاصيل المشروع وخطواته بوضوح، مشيرًا إلى أن الأهلي حين أعلن عن مشروع الاستاد الخاص به اتبع خطوات مدروسة، حيث كشف أولًا عن أسماء التحالف المنفذ ثم بعد عام نظم احتفالية كبرى في الأقصر للإعلان عن التصميم والتفاصيل الكاملة.

انتقاد غياب الشفافية وتأخر السداد

وأشار شوبير إلى أن المجلس اعترف بالفعل بوجود تأخير في السداد ومروره بمشاكل مالية، معتبرًا أن غياب الشفافية هو ما يفتح الباب أمام الشائعات والاجتهادات التي تُثير البلبلة بين الجماهير.

وأضاف متسائلًا: "لماذا لا يظهر مسئول من مجلس الزمالك ومعه المستشار الهندسي ليشرحوا تفاصيل المشروع بشكل واضح؟".

رسالة إلى جماهير الزمالك

ووجه شوبير رسالة مباشرة لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن الدولة ليست ضد النادي، بل منحته أكثر من فرصة على مدار 22 عامًا لتنفيذ المشروع، وأن نظرية "المؤامرة" غير واقعية في هذا السياق.

ودعا الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشحن أو ترديد الاتهامات دون حقائق، قائلًا إن الوضوح والمصارحة هما السبيل لقطع الطريق أمام أي اجتهادات.

الموقف الحالي وآفاق الحل

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن وزيري الرياضة والإسكان سيعرضان ملف أرض الزمالك على رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحل قد يتأخر أو يتم بشكل عاجل، لكن الواقع الثابت الآن أن الأرض قد سُحبت رسميًا من الزمالك، وأن النادي يسعى جاهدًا لاستردادها عبر الطرق الشرعية والقانونية.

