تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع
البنتاجون يقيّد استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS لتفادي التصعيد مع روسيا
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم 25-8-2025
جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب
حسام حبيب: غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها.. فيديو
القبض على مشتبه به في حادث طعن خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ببروكسل
محافظ بنك إنجلترا: الشيخوخة وتراجع القوى العاملة يهددان الاقتصاد البريطاني
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة

خالد يوسف

يستعد الأهلي لمواجهة قوية في الجولة الرابعة أمام غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل ضمان صدارة الدوري المصري بشكل مبكر في هذا الموسم الصعب.


ريبيرو يستبعد 9 لاعبين من مباراة اليوم

استبعد الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الاهلى 9 لاعبين من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى كل من محمد سيحا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله لأسباب فنية ومحمد هانى بسبب الإيقاف، ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستقبل ملعب «المحلة» معقل أرجنتين مصر، مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.


قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

ضمت قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الاهلي استعدادا لمباراة غزل المحلة كل من:

- حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.
- خط الدفاع: أحمد عابدين - عمر كمال - أحمد رمضان - أشرف داري- كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.
- خط الوسط: محمد على بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - حسين الشحات.
- خط الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة اليوم 

الحارس الأساسي: محمد الشناوي.

رباعي الدفاع: كريم فؤاد - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

وسط الميدان: أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان.

ثلاثي خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

