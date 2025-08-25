لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم، للبيات بها، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة اليوم، أمام فريق غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث تحظى المباراة بأهمية خاصة، في ظل سعي الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري، بينما يسعى غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وأمام جماهيره.

الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، على غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ودخل لاعبو الأهلي معسكراً مغلقاً بمحافظة كفر الشيخ، قبل التوجه الى المحلة، حيث أدي الفريق مرانه الأخير مساء أمس، تحت قيادة الجهاز الفني، لوضع اللمسات النهائية على خطة اللقاء.



علاء عبد العال يسعى لاستغلال غيابات الاهلي

يدخل المارد الأحمر اللقاء في ظروف صعبة، بعدما ضربت الغيابات تشكيل الفريق، حيث يفتقد خدمات أكثر من لاعب مؤثر أبرزهم: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد شكري، ياسين مرعي، ومروان عطية، بالإضافة إلى إمام عاشور، وهو ما يضع المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو أمام اختبار تكتيكي صعب لتعويض النواقص.

على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة المباراة بقيادة المخضرم علاء عبد العال، آملا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

الفريق المحلاوي يسعى لإيقاف انطلاقة الأهلي، خاصة أنه يدرك أن أي نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة ستكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة لبقية مشوار الدوري.



حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي تقام بينهما، على أرض الأخير، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يكون حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري، هو أمين عمر، ويعاونه كل من، سمير جمال، وأحمد توفيق طلب، بينما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع، ويتواجد على تقنية الفيديو طارق مجدي، ويساعده يوسف البساطي.

التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام غزل المحلة

يقف التاريخ في صف الأهلي قبل موقعة الإثنين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الفريق الأحمر فاز في 7 من أصل آخر 10 مواجهات أمام غزل المحلة، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة فقط.

كما أن الأهلي لم يعرف طعم الهزيمة أمام المحلة في آخر 5 مباريات متتالية، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية كبيرة قبل ضربة البداية.



الاهلي يسعى للقمة والمحلة يحاول عرقلته

يسعى الاهلي لمواصلة انطلاقته القوية منذ بداية الموسم وحصد العلامة الكاملة من أجل فرض سيطرته مبكرًا على صدارة جدول الترتيب، خاصة مع المنافسة المرتقبة من بيراميدز والزمالك، أما غزل المحلة فيبحث عن النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الدوري وتفادي الدخول مبكرًا في دوامة الهبوط، وعرقلة مسيرة الاهلي.

وبدأ الأهلي مشواره بمواجهة قوية ضد مودرن سبورت التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وتعافى الفريق سريعًا وحقق فوزًا كبيرًا على فاركو في مواجهة سجل خلالها الأحمر رباعية استعراضية، ولم يلعب في الجولة الثالثة، وحصل على راحة وفق نظام «دوري نايل» المٌعلن من قبل رابطة الأندية المحترفة.



واستهل فريق غزل المحلة مشواوه في الدوري، بتعادل سلبي في الجولة الأولى مع البنك الأهلي، واستمر في طريق اللا أهداف بالتعادل السلبي ضد سموحة بالجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة، حقق التعادل الثالث على التوالي (0-0) أمام الجونة، ليبقى الفريق الوحيد بين أندية الدوري الذي لم يسجل أو يستقبل أي هدف حتى الآن.