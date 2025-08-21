ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟

في الوقت الذي يترقب الجميع فيه حفل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية (PFA) في لندن، لإعلان الفائز بالجائزة المرموقة، تألق النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بإطلالة مميزة، لتخطف ساعته الفاخرة Richard Mille RM 055 Bubba Watson الأنظار، مضيفة لمسة من الفخامة إلى إطلالته، التي لفتت الانظار بشدة.

ساعة صلاح تخطف الانظار

خلال حضوره حفل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية (PFA) في لندن، حيث ينافس على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2024-2025، التي قد تجعل صلاح أول لاعب يحصد اللقب ثلاث مرات، تألق محمد صلاح بساعة يد خطفت الأنظار.



واختار صلاح ساعة Richard Mille RM 055 Bubba Watson، التي تعد واحدة من أبرز الساعات الرياضية الفاخرة في العالم، لتكمل أناقته في الحفل.

وتتميز الساعة بواجهة شفافة (Skeleton Dial) تكشف عن الآلية الداخلية المعقدة، مما يعكس الابتكار والدقة التي تشتهر بها علامة Richard Mille.



مواصفات وسعر ساعة صلاح

يتكون الهيكل المستطيل المنحني للساعة من التيتانيوم أو الكربون (حسب الإصدار)، مما يجمع بين الخفة والمتانة، بينما يأتي الإصدار الذي ارتداه صلاح مع سوار مطاطي أبيض يعزز الطابع الرياضي الأنيق.



وتعد هذه الساعة، التي صممت بالتعاون مع لاعب الجولف الأمريكي بوبا واتسون، مثالية للرياضيين بفضل قدرتها على تحمل الصدمات العالية.

وتتراوح أسعار ساعة RM 055 Bubba Watson بين 300,000 و600,000 دولار أمريكي، حسب الإصدار وحالة الساعة.

كم يبلغ سعر بدلة صلاح؟

محمد صلاح خطف أنظار جميع محبيه ومتابعيه ايضا بإطلالته الأنيقة والجذابة، حيث ارتدى بدلة سوداء تتميز بالفخامة من القماش وصولًا إلى الأزرار والحذاء الجلدي الأسود اللامع.

البدلة من تصميم علامة "كيتون" الإيطالية والمعروفة بتفاصيلها الدقيقة وجودة الخامات المستخدمة، حيث تميزت بالتفاصيل الصغيرة الخاطفة الأنظار مثل أزرار الأكمام الفضية الأنيقة ورباط العنق مزخرف بلون داكن لإضافة عمق وأناقة.

وكانت البدلة التي ارتداها محمد صلاح غالية الثمن حيث بلغ سعرها 5 آلاف و425 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 112 ألفا و263 جنيهًا مصري.

أرقام صلاح المذهلة في موسم 2024-2025

يأتي حضور صلاح لحفل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية وسط تألقه المبهر مع ليفربول في الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 52 مباراة بجمسع المسابقات، سجل 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة، محققًا 57 مساهمة تهديفية.

وقادت هذه الأرقام ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، كأكثر من سجل برصيد 29 هدفًا، كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة، وأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

صلاح الأكثر تتويجًا

نجح محمد صلاح في مواصلة كتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي، بعدما تُوِّج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.



وأصبح صلاح أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، حيث فاز بها 3 مرات متفوقًا على أساطير كبار اكتفوا بلقبين فقط مثل آلان شيرار، وتييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وجاريث بيل وكيفن دي بروين.

وكانت المرة الأولى لصلاح في موسمه الافتتاحي مع ليفربول موسم 2017-2018، حين تُوِّج هدافًا للبريميرليج برصيد 32 هدفًا، قبل أن يكرر الإنجاز موسم 2021-2022 مشاركًا الصدارة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين بـ 23 هدفًا.

هذا التتويج الجديد يعزز من مكانة صلاح كأيقونة للثبات والتألق في ملاعب إنجلترا منذ انتقاله من روما الإيطالي قبل 8 سنوات.