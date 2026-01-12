خالد الغندور: مصر والمغرب في النهائي الأفريقي

توقع الإعلامي خالد الغندور فريقي النهائي الأفريقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :مصر و المغرب بإذن الله في النهائي الأفريقي قولوا يا رب.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، إنجازًا مهمًا بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، عقب الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار (3–2) في ربع النهائي.

قاد هذا الفوز، منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، الذي سيواجه فيه نظيره السنغال في مواجهة نارية ستحدد المتأهل إلى النهائي القاري.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.