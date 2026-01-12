تعرف على البرنامج الكامل لإعداد منتخب مصر لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الفراعنة الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل.

وقال اتحاد الكرة المصري ان هذا الامر ياتي في إطار حرص المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف:"يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر".

وأوضح:" تأتي المباراتان بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، وضمن برنامج الإعداد المعتمد والمتفق عليه، بهدف رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة".

واكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه الدائم على توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، والظهور بالشكل اللائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

من جانبه قال مصدر مسئول بالإتحاد المصري لكرة القدم إن المنتخب المصري سيواجه البرازيلي وديا يوم 6 يونيو ثم مواجهة أخري يوم 10 يونيو قبل إنطلاق المونديال وجاري الإتفاق علي الطرف الثاني فيها والأقرب هو النرويج.