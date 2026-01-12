قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
رياضة

تعرف على البرنامج الكامل لإعداد منتخب مصر لكأس العالم 2026

عبدالحكيم أبو علم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الفراعنة الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل.

وقال اتحاد الكرة المصري ان هذا الامر ياتي في إطار حرص المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف:"يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر".

وأوضح:" تأتي المباراتان بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، وضمن برنامج الإعداد المعتمد والمتفق عليه، بهدف رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة".

واكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه الدائم على توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، والظهور بالشكل اللائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

من جانبه قال مصدر مسئول بالإتحاد المصري لكرة القدم إن المنتخب المصري سيواجه البرازيلي وديا يوم 6 يونيو ثم مواجهة أخري يوم 10 يونيو قبل إنطلاق المونديال وجاري الإتفاق علي الطرف الثاني فيها والأقرب هو النرويج.

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الحاج محمد سعد الدين

واقعة إنسانية أقرب إلى الخيال.. أخ ينهي حياة شقيقة علي الورق

انتخابات المهندسين

71 مرشحًا لرئاسة النقابات الفرعية حتى نهاية اليوم الثاني لانتخابات المهندسين

وظائف

النقل تُعلن عن فرص عمل بشركة "ACTA": مزايا وحوافز مجزية للسائقين والسائقات

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

