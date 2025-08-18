قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء
تذبذب طفيف.. أسعار الدواجن والبيض بعد آخر صعود
تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية
بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء
رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
تذبذب طفيف.. أسعار الدواجن والبيض بعد آخر صعود

خالد يوسف

تسود أسعار الفراخ في مصر اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وسط اهتمام المستهلكين بمتابعة تحركات أسعار الفراخ والبط والرومي والبيض والكتاكيت، التي تُعَّد من السلع الأساسية على موائد الأسر، وسط تذبذب طفيف في بعض الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

- الفراخ البيضاء.. بلغ سعر الكيلو في بورصة الدواجن 63 جنيهًا، فيما تراوح السعر للمستهلك في المحلات والأسواق بين 66 و73 جنيهًا للكيلو، بحسب اختلاف المناطق.

- الفراخ الساسو.. سجلت أسعار الفراخ الساسو قيمة 88 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 100 جنيها.

- الفراخ البلدي.. سجلت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا عند مستوى 115 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، فيما وصل سعر الكيلو للمستهلك النهائي بالأسواق المحلية إلى نحو 125 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ

- تراوح سعر كيلو البانيه مستوى بين 200 - 210 جنيهات للكيلو.

- يصل سعر الدبابيس إلى 110 جنيهات للكيلو بحد أقصى. 

- سجل سعر الصدور العظم نحو 115 جنيهات للكيلو بحد أقصى.

- سجل سعر صدور الدجاج وزن الكيلو الواحد ما بين 130 جنيهًا و230 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو أوراك الدجاج الطازجة إلى حوالي 110 جنيهات

- سعر الكبد والقوانص يتراوح بين 80 و 85 جنيهًا للكيلو، ولا يزيد عن ذلك، فيما يسجل سعر الكبدة الصافي 90 جنيهًا بحد أقصى.


أسعار البط بأنواعه

- البط البلدي: من 100 إلى 110 جنيه للكيلو.

- البط المسكوفي: من 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

- البط المولار: من 75 إلى 85 جنيه للكيلو.

- البط الفرنساوي: من 65 إلى 75 جنيه للكيلو.

- بط البغال: من 70 إلى 80 جنيه للكيلو.


أسعار البيض اليوم الاثنين

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين 18-8-2025 استقرارًا نسبيًا في السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

• بلغ سعر البيض الأحمر من 140 إلى 145 جنيهًا للكرتونة.

• البيض الأبيض: من 135 إلى 140 جنيهًا للكرتونة.

• وصل سعر البيض البلدي: من 125 إلى 130 جنيهًا للكرتونة.

