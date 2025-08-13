قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
أصل الحكاية

أجرى عدة تغييرات| غضب ريبيرو يعيد نجم الأهلي إلى مقاعد البدلاء.. وهؤلاء مطلب جماهيري

خالد يوسف

يواصل النادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

غضب ريبيرو يعيد نجم الفريق الى مقاعد البدلاء

سادت داخل النادي الأهلي، حالة من الغضب، شملت الجهاز الفني، عقب تعادل الفريق الأول لكرة القدم، مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينوي المدرب الإسباني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام فاركو، يأتي في مقدمة التغييرات المُرتقبة إعادة محمد مجدي أفشة إلى دكة البدلاء، وهناك أتجاه لمشاركة أشرف بن شرقي أساسياً بدلاً من تريزيجيه، إلا أن هذه الأمور لا تزال محل نقاش بين ريبيرو وجهازه المعاون بالفريق.

كما تحدث ريبيرو مع تريزيجيه من أجل التخلّص من آفة اللعب الفردي الذي بات السمة الغالبة لأداء تريزيجيه، ويرغب المدرب الأسباني في تصحيح أزمة تريزيجيه من خلال تقديم أداء جماعي يُفيد الفريق كله، خاصة أن اللاعب لديه إمكانيات فنية كبيرة، لكن عليه توزيع مجهوده بشكل يخدم الفريق ككل، في ظل الأداء المتواضع الذي ظهر به اللاعب في مباراة مودرن سبورت.

جمهور الأهلي يطالب بعودة 5 لاعبين

يترقب عشاق الأهلي، مدى إجراء خوسيه ريبيرو، تغييرات في التشكيلة الأساسية، في ظل المطالبة بعودة 5 نجوم مرة أخرى، عانوا من تجاهل المدير الفني في الفترة الأخيرة.

وطالب جمهور الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعودة المالي  أليو ديانج لاعب الوسط، والمغربيين  أشرف بن شرقي الجناح الأيسر، وأشرف داري قلب الدفاع، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار رأس الحربة، إلى جانب محبوب الجماهير وحارس مصر الأول محمد الشناوي.

جلسة تصحيح المسار بين نجوم الأهلى

عقد لاعبو الاهلي، جلسة خاصة فيما بينهم للحديث عن السلبيات التى وقعوا فيها خلال مباراة مودرن سبورت، التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق فى إفتتاح مشوار المارد الاحمر ببطولة الدوري المصري.

وتعاهد اللاعبين على تحقيق الفوز أمام فاركو يوم الجمعة القادم في بطولة الدوري المصري، بعد جلسة "عتاب" بينهم في غرفة الملابس، وتحدث محمد الشناوى قائد الفريق موجهاً حديثه لزملاؤه أن مشوار بطولة الدوري المصري لازال طويلًا، ولكن كان الأهم هو تصحيح المسار وتحقيق الفوز فى الجولة المقبلة بالبطولة.

