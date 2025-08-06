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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

صلاح والكرة الذهبية
صلاح والكرة الذهبية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، موعد الإعلان الرسمي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي تُقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم عن موسم 2024-2025، خاصة أنها الجائزة الأبرز في عالم كرة القدم.

محمد صلاح يطمح للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن موعد الإعلان عن القائمة، موضحة أنه سيكون غدٍ الخميس 7 أغسطس، وسط اهتمام خاص بموقف النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك بعدما قدم موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

هل تؤثر البطولات القارية على موقف صلاح؟

غاب محمد صلاح في العام الماضي 2024، عن قائمة الـ30 لأول مرة منذ 2018، حيث تواجد بقوة خلال السنوات الماضية ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، كما شهدت القائمة غياب الثنائي الأسطوري، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسي، سويًا للمرة الأولى منذ 2003.

وفي ظل غياب البطولات القارية للمنتخبات، سيتم اللجوء للإنجازات والأرقام الفردية رفقة الأندية لتقييم المرشحين، وتحديد هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية"، التي توج بها رودري لاعب منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي العام الماضي.

صلاح يحصد الحذاء الذهبي الرابع في البريميرليج 

حصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات "الفرعون المصري" ثاني لاعب فى تاريخ الدوري الأقوى فى العالم؛ الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تيري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

 رودري توج بجائزة الكرة الذهبية 2024

أحرز رودري الجائزة، خلال النسخة الماضية 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد، ليخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالجائزة "8 مرات".

في حين تقاسم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في الموسم السابق، بينما فاز لامين جمال لاعب برشلونة بجائزة "كوبا".

كما شهد الحفل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت بجائزة أفضل مدرب في العالم، في حين فاز الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، بجائزة "ليف ياشين" التي تقدم لأفضل حارس مرمى.

صلاح يحصد الحذاء الذهبي المرشحين لجائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية محمد صلاح

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