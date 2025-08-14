بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضاَ ملحوظاً في الأسواق خلال الأيام الماضية، مقارنة بثلاثة أسابيع سابقة، وحققت أسعار الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، استقرارا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباتا عند آخر تراجع بقيمة 3 جنيهات، وفقا لآخر تحديثات البورصة.



سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك ما بين 70 و 75 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة، ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و 115 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.



أسعار أجزاء الدواجن في الأسواق

سجل سعر البانيه ما بين 180 – 200 جنيه للكيلو.

- صدور الدجاج من 108- 110 جنيهًا.

- شاورما الدجاج 165 جنيهًا

- سجلت الكبدة الصافي 140 جنيهًا

- الدبابيس 100 جنيه.

- الكبد والقوانص 130 جنيهًا.

- الأوراك بين 95 – 100 جنيهًا.

- الأجنحة بين 50 – 60 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

البط البلدي: 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر 150 جنيهًا.

البط المسكوفي: 130 جنيهًا في المزرعة، ويباع للمستهلك بـ140 جنيهًا.

البط المولار: 115 جنيهًا في المزرعة، ويُباع بـ125 جنيهًا للمستهل.

أسعار البيض بأنواعه

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا جملة و140 جنيهًا للمستهلك.

بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا جملة و135 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم حوالي 100 جنيه للكرتونة في المزارع ويصل للمستهلك بـ 130 جنيهًا للكرتونة.