كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

يبحث المواطنون يومياً عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كرتونة البيض، خاصة وأنها من السلع اليومية التي لا غنى عنها في كل بيت.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضاَ ملحوظاً في الأسواق خلال الأيام الماضية، مقارنة بثلاثة أسابيع سابقة، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 13 أغسطس ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025



سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 70 و 75 جنيها للكيلو.



اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الساسو



-وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها.



أسعار الفراخ البلدي



- سجلت أسعار الفراخ البلدي 115 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 120 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم



سعر البانية اليوم



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.



أسعار الكتكوت الأبيض اليوم



- تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.

اسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 140 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.