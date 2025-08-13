قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في جميع الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 13 أغسطس 2025 .

أسعار الدواجن اليوم 13 اغسطس 2025 .

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 85 و95 جنيهًا

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات

الدواجن البلدي:

في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا

أمهات الفراخ البيضاء:

في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 70 و80 جنيهًا

أسعار البيض:

بيض أبيض:

في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة

للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا

بيض أحمر:

في المزرعة: 115 جنيهًا للكرتونة

للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا

بيض بلدي:

في المزرعة: 92 جنيهًا للكرتونة

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات

أسعار البط:

بط مسكوفي عمر يوم:

السعر: بين 42 و43 جنيهًا

بط فرنساوي عمر يوم:

السعر: بين 19 و20 جنيهًا

بط بغال محلي عمر يوم:

السعر: بين 32 و33 جنيهًا

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض:

السعر: نحو 25 جنيهًا

كتكوت ساسو:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت روزي:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت إي آر:

السعر: نحو 30 جنيهًا

كتكوت أربو:

السعر: بين 29 و32 جنيهًا

كتكوت كب:

السعر: نحو 28 جنيهًا

كتكوت روس:

السعر: بين 22 و34 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلب خاصة من جانب الأسر والمطاعم، مما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.

