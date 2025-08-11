سجلت بورصة الدواجن والأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية نتيجة حركة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن (سعر الكيلو):

الدجاج الأبيض: من 63 إلى 64 جنيهًا في البورصة، ويتراوح للمستهلك بين 70 و73 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بين 102 و103 جنيهًا في البورصة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 93 و97 جنيهًا.

الدجاج البلدي: بين 119 و120 جنيهًا جملة، وتصل الأسعار إلى 119–130 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المحلية.

أمهات الفراخ البيضاء: من 46 إلى 47 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بين 59 و69 جنيهًا حسب النوع والمنطقة.



أسعار البيض (الكرتونة):

البيض الأبيض: 100 جنيه جملة من المزرعة، و125 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: 100 جنيه جملة، و130 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 110 جنيه جملة، ويتراوح للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا.



شهد السوق استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحسن عرض المواد الخام وانخفاض محدود في أسعار الأعلاف.

وتختلف الأسعار بين المزارع وسعر البيع في الأسواق النهائية بفارق يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو أو الكرتونة حسب المنطقة.