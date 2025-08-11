قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

سجلت بورصة الدواجن والأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية نتيجة حركة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن (سعر الكيلو):

الدجاج الأبيض: من 63 إلى 64 جنيهًا في البورصة، ويتراوح للمستهلك بين 70 و73 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بين 102 و103 جنيهًا في البورصة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 93 و97 جنيهًا.

الدجاج البلدي: بين 119 و120 جنيهًا جملة، وتصل الأسعار إلى 119–130 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المحلية.

أمهات الفراخ البيضاء: من 46 إلى 47 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بين 59 و69 جنيهًا حسب النوع والمنطقة.


أسعار البيض (الكرتونة):

البيض الأبيض: 100 جنيه جملة من المزرعة، و125 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: 100 جنيه جملة، و130 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 110 جنيه جملة، ويتراوح للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا.


شهد السوق استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحسن عرض المواد الخام وانخفاض محدود في أسعار الأعلاف.

وتختلف الأسعار بين المزارع وسعر البيع في الأسواق النهائية بفارق يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو أو الكرتونة حسب المنطقة.

