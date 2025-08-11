الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر، بمستهل تعاملات الأسبوع، وتراجع سعر الدولار بقيمة 4 قروش، مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 48.46 جنيه.

سعر البيع:48.56 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 31.55 جنيه.

سعر البيع: 31.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 35.21جنيه.

سعر البيع: 35.37 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 56.35 جنيه.

سعر البيع: 56.71 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 65.02 جنيه.

سعر البيع: 65.35 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 59.91 جنيه.

سعر البيع: 60.27 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.74 جنيه.

سعر البيع: 33.09 جنيه.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.