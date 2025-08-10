قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب في مصر اليوم 10 -8-2025

محمد يحيي

ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب ، في ختام تعاملات اليوم الأحد ، مقدارا طفيفا داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

تحركات سعر أشهر عيار

وصعد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية، بمقدار 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

وأظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الأحد بمختلف الأعيرة الذهبية .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 52880 جنيه للشراء 

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر عيار 14اليومر

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء 

سعر الجنيه الذهب  اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3397 دولار للبيع و 3398 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 هو العيار الأكثر تداولًا في مصر، ويشكل معيارًا رئيسيًا للمشترين والبائعين،، مع إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر وتكون بين 100-250 جنيها تقريبا، تختلف المصنعية بحسب التصميم والوزن.

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بدون احتساب المصنعية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا في السوق.

هذا السعر يشهد ارتفاعًا مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعًا بعوامل دولية مثل ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يعزز الطلب على الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعد عيار 24 من أعلى أنواع الذهب نقاءً، وهو الخيار المفضل للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناء المعدن بأعلى جودة.

 اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5300 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء، مع توقعات بأن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

يُستخدم الجنيه الذهب كمعيار شائع في مصر للمجوهرات، حيث يعادل وزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21، واليوم، سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37100 جنيه للبيع و36900 جنيه للشراء، مع وجود ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، مما يجعله خيارًا استثماريًا مربحًا في ظل تقلبات السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد تعكس حالة السوق والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والحروب الاقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي تدفع المستثمرين للتمسك بالذهب كأصل آمن.

