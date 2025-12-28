القانون يُحدّد مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين | تفاصيل

حدّد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ونصت المادة 2 من القانون، على أن تنشئ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .

2 - التعـاون مـع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمـات والجهـات الدولية المعنيـة بشـئون اللاجئين ، وذلك بالتنسـيق مع وزارة الخارجية .

3 - التنسيق مع الجهـات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .