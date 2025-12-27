قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جريمة دولية تستدعي تحركًا عربيًا وعالميًا عاجلًا

استنكار باعتراف إسرائيل بأرض الصومال
استنكار باعتراف إسرائيل بأرض الصومال
محمد الشعراوي

أدان النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب ، بأشد العبارات الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يُعرف بـ"أرض الصومال"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "جريمة دولية جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

جاء ذلك في بيان أصدره النائب اليوم ردا على الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الإقليم الانفصالي، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولوحدة الدولة الصومالية.

وأكد طاهر أن "هذا الاعتراف يمثل اعتداءً سافرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بالحدود الموروثة للدول"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي تحتل أراضي عربية وتعاند المجتمع الدولي في إنهاء احتلالها، تتعمد الآن تصدير أزماتها وزرع الفتنة في منطقة القرن الأفريقي الحيوية".

وحذر عضو مجلس النواب من أن "الخطوة الإسرائيلية لا تستهدف الصومال فحسب، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي برمته، حيث تسعى إسرائيل إلى خلق بؤر توتر جديدة في محيطنا العربي، وتعطيل مسارات الاستقرار والتنمية في المنطقة"، مضيفًا أن "مصر لن تسمح بتحويل القرن الأفريقي إلى ساحة جديدة للنفوذ الإسرائيلي المختل".

وطالب "جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف موحد وحاسم تجاه هذه الجريمة الدولية"، مؤكدًا أن "الصمت أو التردد في الرد على هذا التحدي الخطير سيشجع إسرائيل على المضي قدمًا في مخططاتها التفتيتية".

كما دعا طاهر "مجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل"، قائلاً: "يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية هذه المرة، فما يحدث هو اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية مبادئه".

وأشاد عضو مجلس النواب بـ"الموقف المصري الثابت والشجاع الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية برفضها القاطع لهذا الاعتراف غير القانوني"، معتبرًا أن "مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإقليمية كاملة في الدفاع عن وحدة الصومال وسيادته".

واختتم المهندس محمود طاهر بيانه بالتأكيد على أن "مجلس النواب المصري يقف بكل قوة إلى جانب الحكومة الصومالية الشرعية في مواجهة هذا التحدي، وسيعمل على كل المستويات البرلمانية الدولية لدعم الصومال وتعزيز التضامن العربي والإفريقي لردع هذه المحاولات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار إقليم استراتيجي للأمة العربية".

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محمود طاهر مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي أرض الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تكرم الكاتبة أمينة شفيق

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد