برلمانية: مصر تدعم وحدة اليمن واستقراره وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر

أعربت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن دعمها الكامل لموقف الدولة المصرية تجاه التطورات الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدة أن مصر تتابع باهتمام بالغ ما يدور على الساحة اليمنية، وتثمّن الجهود المبذولة لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشارت فاطمة سليم إلى تأكيد مصر الدائم على دعم الشرعية في اليمن ورفض أي محاولات للمساس بوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اليمنية وصون مقدرات الشعب اليمني الذي تجمعه بمصر روابط أخوية وتاريخية راسخة.

وأكدت أن أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية مسألة في غاية الأهمية للأمن القومي المصري والإقليمي، وأن أي تهديد لاستقرار اليمن ينعكس بالضرورة على أمن المنطقة بأسرها.

وثمّنت الجهود الإقليمية التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مسارات التهدئة والعودة للحوار، معتبرة أن الاتفاقات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين خطوة إنسانية مهمة تسهم في تهيئة مناخ موات لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والازدهار.

وأضافت أن مصر ستظل دائمًا سندًا للشعب اليمني، وتدعم كل مبادرة تعيد لليمن استقراره ومكانته العربية والإقليمية، وتحقق السلام الدائم في المنطقة.