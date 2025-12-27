قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: دعم القطاع الخاص يحفز التنمية ويخلق فرص عمل جديدة

اقتصاد
أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن دعم القطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وأشار" يحيي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن تحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه يمثل خطوة أساسية لتعزيز المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات المحلية والأجنبية ستدعم جهود الدولة في تنمية البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.


وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لمصر ودعم مشروعات الاستثمار، لتشجيع الاستثمارات المباشرة وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد المصري.

تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.

وقال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

ودعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية. 

