جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: نجاح الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والشراكة

اقتصاد
اقتصاد
فريدة محمد

قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025 تعكس نجاح الدولة في التحول من إدارة الأزمات إلى تحقيق النمو، مؤكدًا أن ما شهدته البلاد من تحسن اقتصادي هو نتاج سياسات مدروسة وإصلاحات عميقة امتدت لعدة سنوات.

وأوضح موسى، أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي كان له الدور الأبرز في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لافتًا إلى أن الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب المالية، بل شملت تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة المؤسسات ودعم الاقتصاد الحقيقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، أسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد موسى، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية كبرى يمثل شهادة ثقة مهمة في مسار الإصلاح، ويعكس التزام الدولة بالانضباط المالي وتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وفرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن القفزة غير المسبوقة في استثمارات القطاع الخاص، التي تجاوزت 70%، تعكس نجاح سياسات تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، وليس مجرد طرف مكمل لدور الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص غير النفطي حقق أعلى معدل نمو له منذ خمس سنوات.

ولفت النائب محمد إبراهيم موسى، إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال 2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، يُعد مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد وعودته إلى المسار الصحيح، متجاوزًا العديد من التوقعات الدولية، مشددا على أهمية تسجيل مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي، معتبرًا ذلك أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية، فضلًا عن الدور المحوري الذي لعبته مشروعات البنية التحتية في دعم التصنيع والتصدير والنفاذ للأسواق العالمية.

وأكد موسى، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق هذه النجاحات عبر تشريعات داعمة للاستثمار والإنتاج، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يشعر المواطن بثمارها بشكل مباشر.

محمد إبراهيم موسى مجلس الشيوخ مؤشرات الاقتصاد الاقتصاد

المزيد

