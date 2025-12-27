لماذا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى؟.. تحليل اقتصادي يجيب

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، مما عزز الارتفاع القوي الذي شهدته المعادن النفيسة في نهاية العام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 4550 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4340 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 4533 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون



للأسبوع الثالث على التوالي استمر الذهب في الارتفاع ليسجل مستويات قياسية جديدة بعد أن استطاع اختراق المستوى النفسي 4500 دولار للأونصة في ظل الزخم الصاعد الذي يتواجد عند مناطق التشبع بالشراء، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 4550 دولار للأونصة.



التوترات الجيوسياسية كانت المحرك الرئيسي للذهب هذا الأسبوع، فقد تزايدت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا مع استمرار تصعيد الولايات المتحدة من ضغوطها على صادرات النفط من فنزويلا، الأمر الذي هدد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات وعدم الاستقرار الإقليمي.



من جهة أخرى أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع بشن القوات الأمريكية غارات على المسلحين في نيجيريا، الأمر الذي يعيد المخاوف في الأسواق من التدخلات العسكرية الأمريكية.

تسببت هذه التوترات الجيوسياسية في عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن بشكل كبير، وتزامن هذا مع تراجع السيولة النقدية وأحجام التداولات في الأسواق المالية العالمية في ظل فترة الأعياد الحالية، الأمر الذي انعكس تأثيره على الذهب بشكل كبير ليسجل مستويات تاريخية جديدة.



من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل انخفاض بنسبة 0,7% خلال الأسبوع الماضي ويصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر، الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

يأتي انخفاض مستويات الدولار الأمريكي في ظل استمرار التوقعات في الأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام القادم، وذلك على الرغم من توقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة مرة واحدة فقط في 2026.