قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لماذا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى؟.. تحليل اقتصادي يجيب

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، مما عزز الارتفاع القوي الذي شهدته المعادن النفيسة في نهاية العام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 4550 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4340 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 4533 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون 


للأسبوع الثالث على التوالي استمر الذهب في الارتفاع ليسجل مستويات قياسية جديدة بعد أن استطاع اختراق المستوى النفسي 4500 دولار للأونصة في ظل الزخم الصاعد الذي يتواجد عند مناطق التشبع بالشراء، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 4550 دولار للأونصة.


التوترات الجيوسياسية كانت المحرك الرئيسي للذهب هذا الأسبوع، فقد تزايدت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا مع استمرار تصعيد الولايات المتحدة من ضغوطها على صادرات النفط من فنزويلا، الأمر الذي هدد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات وعدم الاستقرار الإقليمي.
 

من جهة أخرى أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع بشن القوات الأمريكية غارات على المسلحين في نيجيريا، الأمر الذي يعيد المخاوف في الأسواق من التدخلات العسكرية الأمريكية.
تسببت هذه التوترات الجيوسياسية في عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن بشكل كبير، وتزامن هذا مع تراجع السيولة النقدية وأحجام التداولات في الأسواق المالية العالمية في ظل فترة الأعياد الحالية، الأمر الذي انعكس تأثيره على الذهب بشكل كبير ليسجل مستويات تاريخية جديدة.


من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل انخفاض بنسبة 0,7% خلال الأسبوع الماضي ويصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر، الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
يأتي انخفاض مستويات الدولار الأمريكي في ظل استمرار التوقعات في الأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام القادم، وذلك على الرغم من توقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة مرة واحدة فقط في 2026.

الدولار الأمريكي الذهب أونصة الذهب الأسواق الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد