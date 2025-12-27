برلمانية: سياسة الدولة الإصلاحية جعلت مصر بيئة أكثر تنافسية للأعمال

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة دعمت مناخ الأعمال في مصر عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن هذه السياسات تستهدف جذب الاستثمارات، و دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي و يجعل مصر بيئة أكثر تنافسية للأعمال.

تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.



قال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

و دعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية .