مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ عن حزب العدل ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع السياحة يمثل ملفًا مهمًا وحيويًا دقيقًا يجب التعامل معه كقضية أمن قومي من الدرجة الأولى، مشددًا على أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي كما يظن البعض، بل هي أحد الركائز الأساسية التي تضمن استقرار الموارد السيادية للدولة وحماية مقدراتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل ،في بيانه له اليوم، أن انتعاش قطاع السياحة ينعكس بشكل مباشر وفوري على حياة آلاف الأسر المصرية، إذ تُعد السياحة قاطرة للتنمية تفتح أبواب الرزق وفرص عمل مختلفة في جميع المحافظات، وتدفع بعجلة العمل في قطاعات موازية كالزراعة، والنقل، والصناعات اليدوية، مما يجعل من استقرار هذا القطاع ضمانة حقيقية للاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بالشيوخ، إلى ضرورة صياغة رؤية وطنية تنظر للسياحة كصناعة استراتيجية متكاملة، تتطلب استثمارات ضخمة وتخطيطًا مستدامًا لا يتوقف عند حدود المواسم، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الكوادر البشرية هو استثمار بعيد المدى يرفع من القدرة التنافسية لمصر في خارطة السياحة العالمية ويجعلها مقصدًا آمنًا ومستدامًا.

وشدد النائب أحمد سيد على الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تمثل مصدراً رئيسياً وسريعاً للنقد الأجنبي، مما يساهم في سد الفجوة التمويلية ودعم قيمة العملة المحلية، فضلاً عن دورها في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها الأداة الأكثر فعالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العابرة.

ودعا عضو تنسيقية شبا الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، والعمل على ابتكار أنماط سياحية جديدة تضمن تدفقات مالية مستمرة، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من استغلال كافة مواردها، وعلى رأسها الكنوز السياحية التي وهبها الله لمصر، والتي تظل دائمًا صمام أمان للاقتصاد الوطني.

السياحة قطاع السياحة مجلس الشيوخ البرلمان النواب

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

الانتخابات

سير هادئ للعملية الانتخابية دون مخالفات في إمبابة

الاحتلال

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

نتنياهو

القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

