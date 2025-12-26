قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر تنظم قافلة سياحية كبرى ببكين وشنغهاي بالتعاون مع منظم رحلات صيني

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار جهودها المكثفة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليه، نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية كبرى بمدينتي بكين وشنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، باعتبارهما أكبر المراكز المصدرة للسياحة الصينية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع منظم رحلات صيني ، وشركة مصر للطيران.

قافلة سياحية مصرية 

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن القوافل السياحية تمثل أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع شركاء المهنة؛ حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى الترويج بصورة أكبر للمنتج السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه السياحية الثرية والمتنوعة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تعد فرصة مثالية للتعريف بالوجهات السياحية الجديدة بالمقصد المصري، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير.

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية كل من الأستاذة بسمة عزت الخطيب مدير وحدة آسيا والباسيفيك ومسئول الملف الصيني بالهيئة، والدكتورة رانيا زمزم عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة.

وقد شهدت فعاليات القافلة إقبالاً استثنائياً مما يعكس شغف واهتمام السوق الصيني بالمقصد السياحي المصري، كما أبدى المشاركون بها اهتماماً خاصاً بالبرامج السياحية المستحدثة التي تم الحديث عنها خلال فعاليات القافلة، مؤكدين أن المعلومات التي قدمتها القافلة ستساهم في إعداد برامج سياحية مبتكرة تلبي تطلعات السائح الصيني.
 


وقد شارك في القافلة نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والتنفيذية، من بينهم السفير خالد نظمي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، و خالد فؤاد مدير عام شركة مصر للطيران بمنطقة بكين، و لين يان هونج نائب عمدة إقليم Fengtai،
هذا بالإضافة إلى أكثر من 1200 متخصص في القطاع السياحي ما بين ممثلين عن هيئة الثقافة والسياحة ببكين وجمعيات السياحة الصينية، ومدراء وكالات السفر وكبار منظمي الرحلات، وممثلي منصات السفر الرقمية الكبرى، هذا بالإضافة إلى العديد من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين وخبراء السفر الصينيين.

كما حظيت القافلة بتغطية إعلامية مكثفة من كبرى الصحف الصينية مثل China Daily وChina Tourism News، بالإضافة إلى بث مباشر عبر المنصات الإلكترونية الصينية، مما ساهم في وصول الرسالة الترويجية لملايين السياح المحتملين.

وخلال فعاليات القافلة، قدم ممثلو الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عروضاً تقديمية كما عرضوا أفلاماً ترويجية لإبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من كنوز أثرية ومقومات طبيعية وترفيهية ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وعديدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف شرائح السائحين، كما تم تسليط الضوء على خطوط الطيران المباشرة التي تربط مدينة القاهرة بعدد 6 مدن صينية كبرى، مما يعزز سهولة الوصول للمقصد المصري. 

وزارة السياحة والآثار قافلة سياحية مصرية بالصين السياحة مصر سياحة

