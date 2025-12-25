قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة: إغلاق موقع إلكتروني مُزور لبيع تذاكر زيارة المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق زائري المتحف المصري الكبير وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة ومنع أي ممارسات مضللة عبر شبكة الإنترنت، توضح الوزارة أنه تم التعامل مع موقع إلكتروني مُزوّر تم رصده مؤخراَ على شبكة الانترنت لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير؛ وذلك فور علم إدارة المتحف بوجود هذا الموقع؛ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية؛ الأمر الذي أسفر عن إغلاق الموقع المخالف.

المتحف المصري الكبير 

وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم حاليًا، تبرز أهمية تحري الدقة من قِبل مستخدمي شبكة الإنترنت عند تصفح المواقع الإلكترونية، والتأكد من كونها مواقع رسمية ومعتمدة قبل التعامل معها أو إجراء أي عمليات حجز أو دفع إلكتروني وإرسال البيانات الشخصية والسرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو (visit-gem.com) فقط، مؤكدًا أنه لا توجد أي مواقع إلكترونية أخرى مخولة أو معتمدة لبيع التذاكر أو تقديم خدمات الحجز الخاصة بالمتحف.

كما دعا جمهور الزائرين من المصريين والأجانب إلى الاعتماد حصريًا على الموقع الرسمي المشار إليه للحصول على المعلومات الدقيقة وإتمام عمليات الحجز بشكل آمن، مع توخي الحذر وعدم التعامل مع أي مواقع أو منصات إلكترونية أخرى تدّعي بيع تذاكر دخول المتحف حيث إنها مواقع غير رسمية ومُزوّرة ولا تمت للمتحف بصلة.

وأكد أن إدارة المتحف تقوم بالمتابعة المستمرة لشبكة الإنترنت لرصد أية مواقع إلكترونية مخالفة تتدعي أنها تابعة للمتحف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإغلاقها.
 

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير موقع حجز تذاكر المتحف المصري الكبير تذاكر المتحف المصري الكبير

