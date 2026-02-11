قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
توك شو

تيم هوكينز: سنواصل تنفيذ الضربات ضد التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط

النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية
النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية
محمود محسن

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ التوترات عندما تزيد في المنطقة، فمن الجيد أن يكون هناك قوات وحشد بشكل أكبر، موضحًا، أنّ الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يعتمد على تبديل القوات وغيار القوات بشكل دوري.


وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فبالتالي يمكن تحفيز كل القوات على التدريب العسكري بشكل ومستوى أعلى، وهذا سواء كان في المجال البحري، الجوي أو البري".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن دفع قوات عسكرية أكبر لحماية القوات الموجودة على الأرض، وهذا يساعد في ضمان أننا لدينا ميزة كبيرة في فرصة العمل مع الحلفاء الإقليميين والشركاء كذلك..  كما ذكرت سلفاً، نحن أقوى عندما نعمل جنباً إلى جنب معاً مع الشركاء والحلفاء".

وأردف: "وأود أن أقول أيضاً في هذا الصدد؛ هذا يمكننا من الاستمرار بشكل فاعل وبشكل جيد في تناول كل المخاوف والشواغل الأساسية، هذا مع ضمان أننا نستمر في منع أي عملية تمرد من شبكات الإرهاب مثل داعش، وسوف نستمر في تنفيذ الضربات من أجل تحقيق هذا الهدف سواء في سوريا وكذلك من خلال نقل عناصر داعش المحتجزين إلى أماكن أخرى.. هذه أولوية قصوى لنا مع إضافة بعض القوات، هذا يساعدنا في تناول هذه الأولويات".

النقيب تيم هوكينز القيادة المركزية للقوات الأمريكية المنطقة المجال البحري داعش

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

