قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة: الانتهاء من مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، حيث يُعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع للمجلس بعد افتتاح المتحف رسميًا في شهر نوفمبر الماضي.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور خالد حسن أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، والذي أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً منذ أيام بتعيينه نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، معرباً عن سعادته وتفاؤله بتواجده، وأمله في أن يكون إضافة للوزارة والمتحف.

المتحف المصري الكبير 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف آخر المستجدات التي شهدها المتحف خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الافتتاح الرسمي والذي جاء بتشريف وحضور فخامة رئيس الجمهورية، حيث شاركت في حفل الافتتاح ٧٩ دولة و٣٩ ملكًا ورئيس وزراء.

وأشار إلى الإقبال الكبير من الزائرين المصريين والأجانب على زيارة المتحف حيث بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول من الافتتاح للجمهور ١٩ ألف زائر، بينما بلغ عدد الزائرين في أول يوم جمعة بعد الافتتاح ٢٧ ألف زائر، لافتاً إلى قيام المتحف باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لدخول وإدارة الكثافات، من بينها تطبيق نظام التوقيتات المُحددة ونظام الحجز الإلكتروني ووقف الحجز من خلال شباك التذاكر مؤقتًا.

وأشار إلى أن متوسط أعداد الزائرين حالياً يبلغ ١٥ ألف زائر كحد أقصى يومياً مع تفاوت النسب بين المصريين والأجانب.

وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي على جهود الرئيس التنفيذي للمتحف وفرق العمل بالمتحف وشركة ليجاسي للتنمية والإدارة والقائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف، مؤكداً على أن الإقبال الكبير على زيارة المتحف محل فخر للجميع وخاصة من المصريين، مشيراً إلى أهمية استمرار إدارة كثافة الأعداد داخل المتحف لضمان سلاسة ويسر الزيارات، كما أكد أنه لا توجد أي كوتة مُقسمة للزيارات سواء للمصريين أو للأجانب.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

كما تم عرض ومناقشة إجمالي موازنة هيئة المتحف للعام المالي ٢٠٢٦–٢٠٢٧.

وتم أيضاً مناقشة والموافقة على مشروعات اللوائح التنظيمية الداخلية لهيئة المتحف الخاصة بكل من المالية، والموارد البشرية، والتعاقدات، والمخازن، على أن يتم مخاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على بعض التعديلات في جداول الفئات المعفاة من رسوم زيارة المتحف وفقاً لمستجدات العمل بعد الافتتاح، على أن تُطبق هذه الإعفاءات طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الإسبوع (الجمعة والسبت) والعطلات الرسمية، وبالتنسيق المُسبق مع المتحف.

وتمت الموافقة على قائمة مقابل خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالمتحف سواء التجاري أو الوثائقي أو الإعلامي/الخبري.

وتمت إحاطة المجلس بأنه تم الانتهاء من مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف، والتي تم إعدادها من قبل المتحف، وتم إتاحتها عبر الرمز الكودي (QR Code) الموجود على تذكرة الدخول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الإرشادية المُعلقة داخل المتحف.

كما تم إحاطة المجلس بمذكرة التفاهم التي من المزمع توقيعها بين المتحف المصري الكبير ومتحف عمان عبر الزمان للتعاون المشترك والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري.

وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير المتحف الكبير اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

المنتخب الكاميروني

الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

بيراميدز

معسكر خارجي لبيراميدز خلال فترة التوقف

منتخب نيجيريا

ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد