يوم تعريفي حول فرص التعاون الأورو-متوسطي في التراث الثقافي بالمتحف المصري الكبير

استضاف المتحف المصري الكبير، يومًا تعريفيًّا تحت عنوان: «بناء تراث ثقافي معًا: رؤى أورو-متوسطي»، حول فرص التعاون الأورو-متوسطي في مجال التراث الثقافي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الثقافية والبحثية وخبراء التراث من مصر وعدد من الدول الأوروبية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة التراث الثقافي.

فرص التعاون الأورو-متوسطي في مجال التراث الثقافي

ويهدف هذا اليوم إلى تعريف المؤسسات المصرية والباحثين، بفرص التمويل الأوروبية المتاحة، في مجالات البحث العلمي والابتكار في علوم التراث، وعلى رأسها برامج Horizon Europe و PRIMA، والشراكة الأوروبية للتراث الثقافي المرن (RCH)؛ بما يسهم في دعم استدامة التراث المصري، ومواجهة التحديات المعاصرة.

ومن جانبه، وصف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، اليوم التعريفي بالخطوة الهامة نحو تعزيز دور المتحف المصري الكبير كمركز إقليمي للحوار العلمي والتعاون الدولي في مجال حفظ التراث الثقافي، مؤكداً على الحرص، من خلال هذه المبادرات، على تمكين المؤسسات والباحثين المصريين من الانخراط الفاعل في شبكات البحث والابتكار الأوروبية بما يسهم في حماية تراثنا الثقافي، واستدامته للأجيال القادمة.

وشهدت الفعاليات كلمات افتتاحية لعدد من المسئولين والخبراء، كما تضمَّن البرنامج جلسات نقاشية حول أولويات البحث والابتكار، وأُطُر التعاون الأورو-متوسطي في مجال حفظ التراث الثقافي.

وشارك في الحضور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس كرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث الثقافي بجامعة القاهرة، والسفير إيريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، والسفير ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والدكتور باسكال ليفو منسق البرنامج المشترك للتراث الثقافي بوزارة الثقافة الفرنسية، كما حضرت، نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سلمى يسري مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من قيادات المتحف المصري الكبير، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.



جدير بالذكر أن تنظيم هذا اليوم التعريفي، يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لحفظ التراث الثقافي بجامعة القاهرة، وعدد من الشركاء الأوروبيين ليؤكد الدور المتنامي للمتحف المصري الكبير، كجسر معرفي ودبلوماسي، يربط مصر بشبكات البحث الدولية ، في مجال التراث الثقافي.



