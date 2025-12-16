المتحف المصري الكبير يطلق النسخة الثالثة من GEM Hackathon

في إطار جهوده لتعزيز الابتكار ودمج الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير تجربة الزائر داخل المتاحف المصرية، أطلق المتحف المصري الكبير النسخة الثالثة من GEM Hackathon، برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالتعاون مع قمة RiseUp، وذلك بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والفنون، إلى جانب نخبة من الخبراء والمؤسسات المعنية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، رحّب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المتحف على دعم الإبداع، وتعزيز ثقافة التعاون وبناء القدرات المحلية بين المواهب الشابة.

أوضح أن المبادرة تعكس التزام المتحف بمبادئ الاستدامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات لإحياء التراث المصري العريق، بما يعزز مكانة المتحف كمركز عالمي للابتكار الثقافي والتكنولوجي.

ومن جانبه، أشاد ممثل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمشاركة الفعّالة للجامعات في هذه النسخة من الـGEM Hackathon، والتي شهدت مشاركة 23 فريقًا يمثلون 20 جامعة، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس الدور المحوري للمتحف في دعم الابتكار والإبداع، والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي المتنوع بأساليب عصرية.

وتركزت فعاليات النسخة الثالثة هذا العام على تحليل بيانات الزوار ودمجها مع البرامج والخدمات التي يقدمها المتحف، بهدف تحسين تجربة الزيارة.

وعلى مدار يومين، خضع المشاركون لجلسات تعليمية وتدريبية مكثفة، تلتها مرحلة التحدي النهائي، حيث قدمت الفرق المشاركة حلولًا وأفكارًا مبتكرة للتعامل مع تحديات واقعية.

وعقب العروض النهائية، أعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، والتي جاءت على النحو التالي، حيث فازت الجامعة الألمانية وجامعة نيو جيزة بالمركز الأول، و أكادمية السادات بالمركز الثاني، وجامعات كل من عين شمس والإسكندرية والعالمين بالمركز الثالث، وفازت بالجائزة الخاصة الجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة حلوان.

ويؤكد المتحف المصري الكبير من خلال هذه المبادرة استمراره في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير التجربة المتحفية، وترسيخ مكانة المتحف كمنصة رائدة تجمع بين التراث والتكنولوجيا.

