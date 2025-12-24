قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
اقتصاد

إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة

خلال الصالون السياحي
خلال الصالون السياحي
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منذ الساعات الأولى لتولي أحمد كجوك وزير المالية مهام منصبه، كان أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة أهم التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "الصالون السياحي" التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.
 

أضافت  أن الهدف يتمثل في حل التحديات ، مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفةً أن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.


وأشارت رشا عبدالعال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت رشا عبد العال أنه كان من الضروري وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.
موضحة أن هذه التيسيرات أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي، وعكست استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين بتقديم إقراراتهم في مواعيد مبكرة والالتزام بسداد المستحقات الضريبية طوعًا، بما يدعم بناء الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى، شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، من خلال الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي لأخذ الآراء خلال شهر ديسمبرقبل إطلاقها رسميًا.
وقالت رشا عبد العال، إنه تم إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بكافة الجوانب الخاصة بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، موضحةً أن الدليل تضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر» على الخدمات المُصدَّرة، ومن بينها الحالات التي يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد من مورد موجود داخل مصر.

وأكدت رشا عبدالعال، أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حل أي مشكلات تواجه القطاع السياحي كونه من القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم واهتمام خاص، تم تشكيل عدة لجان متخصصة، من بينها لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، يهدفا لحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، موضحةً أنه على الرغم من أن المصلحة تتخذ إجراءاتها القانونية في حالات التهرب الضريبي، إلا أن  هذه اللجان أسهمت في حل العديد من المشكلات وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تحقق التوازن بما لا يعيق نشاط الممولين، دعمًا لاستمرار نشاطهم واستقرارهم.

وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تقديرا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الحيوي للنشاط السياحة في الإسهام في النهوض بالدخل القومي والمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة.

مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال التحديات الضريبية السياسيات الضريبية الغرفة الألمانية العربية الصالون السياحي وزارة المالية التسهيلات الضريبية

