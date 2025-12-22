مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

قال الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أطلقت جلسات الحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء على الممولين، إضافة إلى تحسين آليات الالتزام الطوعي الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من التيسيرات، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لدعم موارد الدولة.

وأضاف الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية تركز على جعل الالتزام الضريبي الطوعي مستداماً من خلال مجموعة من التسهيلات والإجراءات، بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية وأخرى إلى آليات إدارية، لافتا إلى إطلاق مفهوم "القائمة البيضاء" و"كارت التميز"، حيث تُمنح الأولوية في جميع الخدمات الضريبية للممولين الأكثر التزاماً، بما في ذلك الرد الضريبي السريع خلال أسبوع ووحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، ما يعزز سيولة المنشآت وقدرتها على أداء النشاط الاقتصادي بكفاءة.