إعلامي يكشف موقف محمد عواد من الاستمرار بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، من الاستمرار في القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "محمد عواد الأولوية بالنسبة له في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل".

وانتظم محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء ذلك عقب عودة الثنائي من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، حيث شاركا في الفقرات البدنية والفنية للمران بشكل طبيعي، في إطار التجهيز للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.