رئيس الضرائب: حزمة إلكترونية متكاملة لتصفية الشركات وأبلكيشن موبايل للتصرفات العقارية قريبا

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعكف على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني “أبلكيشن موبايل” للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.

وأوضحت “عبد العال”، في تصريحات لها اليوم، الثلاثاء، أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ بدلا من ١٤٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.

وأشارت إلى وجود منصة للمشورة لعرض جميع إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، ما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدنى مشكلة.

وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.