مفيش زيادة في الضرائب.. كيف تدعم الحكومة تمويل مشروعات التنمية المستدامة؟

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن عدم زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة ، موضحة أنها خطوة إيجابية لدعم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية للدولة.

وأشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه السياسة ستساهم في تعزيز فرص العمل، و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى الطويل.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة المالية أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء عليهم.



وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية؛ أن وثيقة السياسيات الضريبية التي وضعتها الوزارة تعمل في الوقت الحالى على رسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط لتحقيق الانضباط الضريبي.



وأوضح " الكيلاني" في تصريحات له اليوم، أن منظومة المخاطر التي أعدتها الوزارة خلال الفترات السابقة تعمل على المساهمة في التيسير على الممولين المتلزمين وتشجيعهم على التوسع والنمو.