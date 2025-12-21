قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: الدولة تستهدف التوسع الاقتصادي والضريبي بدون أعباء على المواطنين

أميرة خلف

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن عدم زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الحكومة تستهدف في الوقت الحالي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية.

وأشار" يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن  هذا التوجه يعكس الالتزام بتخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات عامة أفضل.

جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة المالية أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء عليهم.


وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية؛ أن وثيقة السياسيات الضريبية التي وضعتها الوزارة تعمل في الوقت الحالى على رسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط لتحقيق الانضباط الضريبي.


وأوضح " الكيلاني" في تصريحات له اليوم، أن منظومة المخاطر التي أعدتها الوزارة خلال الفترات السابقة تعمل على المساهمة في التيسير على الممولين المتلزمين وتشجيعهم على التوسع والنمو

